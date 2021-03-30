Полузащитник «Локомотива» Крыховяк заразился коронавирусом
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк заразился коронавирусом в расположении сборной Польши, сообщает пресс-атташе поляков Якуб Квятковски на своей странице в Twitter.
По данным источника, помимо Крыховяка, коронавирус выявлен и у защитника «Ракува» Камила Пятковски.
Сам Крыховяк идет на поправку, поэтому Польская федерация футбола обратилась в УЕФА, чтобы узнать, сможет ли футболист принять участие в матче 3-го тура отбора на ЧМ-2022 против Англии.
Матч Англия — Польша состоится в среду, 31 марта. Начало — в 21.45 (мск). После двух туров к поляков четыре очка и второе место в группее, англичане — первые (шесть очков).
Reprezentacja Polski przesz?a kolejne testy na obecno?? koronawirusa. Niestety wyniki u Grzegorza Krychowiaka i Kamila Pi?tkowskiego s? pozytywne. Z uwagi na fakt, ?e Krychowiak jest ozdrowie?cem podj?li?my rozmowy z UEFA w celu wyja?nienia sprawy i dopuszczenia do meczu— Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) March 30, 2021
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 31-летний поляк провел провел 20 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю