Худяков высказался о ситуации с Германом и Еркиным

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков ответил на вопросы статьи «СЭ» в голосовом чате Telegram-канала «Честность — не порок».

Функционер рассказал, что тамбовский клуб мог продолжить свое существование только, если минимизирует все доходы. Зарплаты футболистов не должны были быть больше 50 тысяч рублей. Худяков отметил, что на 90 процентов был уверен, что «Тамбов» не сможет доиграть сезон.

Также Худяков прокомментировал ситуацию с игроками команды Дмитрием Германом и Александром Еркиным, которые подозреваются в ставках на матчи «Тамбова».

«Происходящее никому не нравится, но я хочу разобраться со всем после 2 апреля, когда Еркина и Германа вызвали в РФС. Они получат наказание и от клуба, но сначала нужно услышать решение РФС. Там не было обвинений в ставках, а в сомнительных эпизодах. Я их ничуть не защищаю, хочу, чтобы побыстрее ситуация разрешилась. Эпизоды я видел. Обвинять можно всех подряд по любому моменту, здесь нужно действительно разобраться в произошедшем и услышать доказательства. Я согласен, что эпизоды сомнительные, но нужно разобраться», — заявил Худяков «СЭ».

Напомним, благодаря финансовой помощи РФС и РПЛ у «Тамбова» появилась возможность доиграть текущий сезон Тинькофф РПЛ. Клубу было выделено более 150 миллионов рублей. После 23 туров чемпионата России «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице.

24 марта стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) заподозрил в игре на ставках двух футболистов «Тамбова», Дмитрия Германа и Александра Еркина. Сообщалось, что оба игрока были вызваны в РФС. По информации «СЭ», подозрения возникли по итогам матчей с «Краснодаром» и «Сочи».