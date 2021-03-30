Фомин заявил, что готов стать лидером нового «Динамо»

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин в большом интервью «СЭ» заявил, что 24 года — уже достаточный возраст для того, чтобы брать на себя новую роль и становиться лидером бело-голубых.

— Немец, как и Евсеев, называет вас системообразующим игроком. Что вы сами вкладываете в эти тренерские слова?

— То, что чувствую их доверие. Выражается оно в том, что играю все матчи с первых минут. Это самое важное для футболиста. Хочется показать тренеру, что он не зря делает на тебя ставку. Так было при Валентиновиче, так осталось и при Сандро. Желаешь играть ярче и ярче, чтобы тренер тебе еще больше доверял.

— Андрей Воронин зимой говорил, что «Динамо» не хватает лидеров. Вы в интервью клубной пресс-службе заявили, что готовы этим лидером стать. Когда у вас появилась такая уверенность?

— Я и так был в себе уверен. А тут подумал — почему бы и нет? 24 года уже, самый старший в атакующей группе игроков, пора раскрываться. У нас молодая команда, надо брать на себя ответственность, больше разговаривать с молодыми ребятами. Они у нас супер — классные, адекватные. В «Динамо» вообще дружная команда, веселая, озорная. Но, когда идет рабочий разговор, я и с Антоном Шуниным могу на повышенных тонах поговорить. На эмоциях, конечно.

— Ваша молодая команда уже может претендовать на попадание в Лигу чемпионов?

— Не хотел бы говорить, что мы сейчас будем бороться за какие-то конкретные места. Просто видно, что у нас сейчас молодая, голодная команда. Легко с нами никому не будет. Со «Спартаком» играли на равных, «Краснодар» обыграли, тяжелый матч с «Ахматом» на выезде выиграли... Эти победы придают нам уверенности.

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Фоминым можно прочитать здесь.