Марадишвили рассказал, как забил гол через себя в матче с «Ростовом»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили рассказал, как забил гол через себя в матче второго тура Российской премьер-лиги с «Ростовом» (2:2).

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. 22-летний россиянин забил мяч на 94-й минуте игры.

«Я почувствовал, что сейчас пойдет навес, и решил открыться в штрафной, — приводит слова Марадишвили официальный сайт московского клуба. — Живоглядов выполнил очень хорошую передачу, прямо на меня. Вокруг было несколько футболистов соперника, поэтому мне пришлось быстро принять решение. И все получилось. Рад был забить такой мяч«.

По словам полузащитника, его переполняют эмоции, потому что таких голов за всю карьеру можно забить один, два.

«Мне посчастливилось оказаться в нужное время в нужном месте. Очень рад, что команда не проиграла, молодцы, что вырвали ничью, потому что матч был очень непростым. Хочу поблагодарить всех за поддержку», — сказал он.

В третьем туре РПЛ «Локомотив» сыграет с «Зенитом». Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра состоится в субботу, 30 июля, и начнется в 17.30 по московскому времени.