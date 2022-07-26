Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:36

Марадишвили рассказал, как забил гол через себя в матче с «Ростовом»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Константин Марадишвили.
Фото Официальный сайт «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили рассказал, как забил гол через себя в матче второго тура Российской премьер-лиги с «Ростовом» (2:2).

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. 22-летний россиянин забил мяч на 94-й минуте игры.

«Я почувствовал, что сейчас пойдет навес, и решил открыться в штрафной, — приводит слова Марадишвили официальный сайт московского клуба. — Живоглядов выполнил очень хорошую передачу, прямо на меня. Вокруг было несколько футболистов соперника, поэтому мне пришлось быстро принять решение. И все получилось. Рад был забить такой мяч«.

По словам полузащитника, его переполняют эмоции, потому что таких голов за всю карьеру можно забить один, два.

«Мне посчастливилось оказаться в нужное время в нужном месте. Очень рад, что команда не проиграла, молодцы, что вырвали ничью, потому что матч был очень непростым. Хочу поблагодарить всех за поддержку», — сказал он.

В третьем туре РПЛ «Локомотив» сыграет с «Зенитом». Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра состоится в субботу, 30 июля, и начнется в 17.30 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Константин Марадишвили
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вредные жиры: в каких продуктах содержатся, чем заменить в рационе?
Почему Денис Черышев никому не нужен? Еще недавно звезде ЧМ-2018 собирались ставить памятник в Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Гол Тошича помог «Тоболу» победить «Линкольн» и выйти в третий раунд Лиги конференций
В «Спартаке» рассказали о восстановлении Джикии после повреждения
Джикия из-за травмы может пропустить матчи против «Оренбурга» и «Урала»
Агент Кучаева: «Косте удалось избежать травмы, он усердно готовится к матчу против «Нижнего Новгорода»
«У него нет потолка». В Парагвае не жалеют комплиментов для новичка «Динамо»
Тренер «Сочи» Гаранин объяснил, почему Нобоа не выходил в стартовом составе в первых двух матчах сезона
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
Гол Тошича помог «Тоболу» победить «Линкольн» и выйти в третий раунд Лиги конференций
Рианчо ответил Глушакову: «Он хочет быть в прессе, так как не заметен на поле»
В «Химках» рассказали о сроках восстановления Кухарчука
Федун может уйти в тень. Но не из «Спартака»
Роберто Фернандес советовался с Бальбуэна перед переходом в «Динамо»
Глушаков о Рианчо: «Уже четыре года, как курица без головы что-то говорит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Химках» рассказали о сроках восстановления Кухарчука

Рианчо ответил Глушакову: «Он хочет быть в прессе, так как не заметен на поле»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости