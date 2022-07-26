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Сегодня, 20:22

В «Химках» рассказали о сроках восстановления Кухарчука

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии полузащитника команды Ильи Кухарчука.

«К «Ростову» он еще не будет готов. Илья продолжает восстановление. Какие-то прогнозы делать рано. Рассчитываем, что в ближайший месяц он вернется», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее сообщалось, что у футболиста проблема с ахилловым сухожилием.

Матч «Химки» — «Ростов» состоится в воскресенье, 31 июля. Встреча пройдет на стадионе «Арена Химки». Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

Илья Кухарчук
Футбол
ФК Химки
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 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
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 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
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 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
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10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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 - : -
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