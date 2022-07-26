В «Химках» рассказали о сроках восстановления Кухарчука

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии полузащитника команды Ильи Кухарчука.

«К «Ростову» он еще не будет готов. Илья продолжает восстановление. Какие-то прогнозы делать рано. Рассчитываем, что в ближайший месяц он вернется», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее сообщалось, что у футболиста проблема с ахилловым сухожилием.

Матч «Химки» — «Ростов» состоится в воскресенье, 31 июля. Встреча пройдет на стадионе «Арена Химки». Игра начнется в 20.00 по московскому времени.