Полузащитник «Локомотива» Батраков взял 10-й номер после ухода Воробьева в «Краснодар»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков будет выступать в сезоне-2026/27 под 10-м номером.

В прошлом сезоне 21-летний футболист выступал под номером 83. Согласно информации на сайте РПЛ, он взял игровой номер, который ранее принадлежал нападающему Дмитрию Воробьеву. 18 июля форвард перешел в «Краснодар».

В сезоне-2025/26 Батраков забил 17 голов и отдал 12 результативных передач в 36 матчах.

«Локомотив» завершил прошлый сезон на третьем месте турнирной таблицы РПЛ.

В первом туре сезона-2026/27 железнодорожники сыграют с «Ахматом». Матч состоится 26 июля и начнется в 17.00 по московскому времени.