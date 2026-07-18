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18 июля, 15:32

«Краснодар» объявил о покупке нападающего «Локомотива» Воробьева

Дмитрий Воробьев.
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» объявил о трансфере нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева.

Сумма трансфера не уточняется. «Быки» заключили контракт с 28-летним россиянином до конца июня 2030 года. Форвард будет играть за команду под 10-м номером.

Воробьев выступал за «Локомотив» с июля 2024 года. Он провел 73 матча за железнодорожников во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 11 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Воробьева в 6 миллионов евро. Нападающий является воспитанником «Краснодара», он покинул академию клуба в июле 2018 года.

Дмитрий Воробьев.«Локомотив» теряет ударного форварда, а Воробьев — минуты и статус лидера

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