Талалаев — о «Балтике»: «Несмотря на потери в составе, надеюсь, мы продолжим радовать публику зрелищной, самобытной игрой»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в своей колонке для «СЭ» обратился к болельщикам команды после завершения чемпионата мира-2026.

«Изнуряющий футбольный марафон завершен. Позади 104 матча, бессонные ночи. Но нашим болельщикам долго скучать не придется. Уже в пятницу стартует чемпионат России. Жду всех на матчах «Балтики». Несмотря на потери в составе, надеюсь, мы продолжим радовать публику зрелищной, самобытной игрой», — написал Талалаев для «СЭ».

Матч ЦСКА — «Балтика» пройдет 24 июля. Он начнется в 20.00 по московскому времени.