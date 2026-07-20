«Спартак» поздравил защитника Ву с рождением ребенка

«Спартак» поздравил защитника Кристофера Ву с рождением ребенка.

24-летний футболист стал отцом второй раз. У него родился сын, которого назвали Лени.

«Поздравляем Криса, а также желаем здоровья малышу и маме!», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Ву стал игроком красно-белых 5 сентября 2025 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 30 матчах и забил 3 гола.

Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро.