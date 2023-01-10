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Сегодня, 16:11

Карпукас был впечатлен игрой молодежной сборной России под руководством Галактионова

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в комментарии «СЭ» оценил назначение Михаила Галактионова главным тренером команды.

— Почему Галактионов — это тот тренер, который должен спасти «Локомотив»?

— Потому что у него современные, новые требования, которые соответствуют новым тенденция в футболе. У нас молодой состав и все будет хорошо в нашем тандеме.

— Чем подход Галактионова отличается от немецкого?

— Времени мало прошло, пока нельзя сравнивать. По молодежной сборной, хотя тоже там мало был, могу сказать, что был впечатлен игрой, во что его команда играет. Даже если не брать результат, а он был хорошим.

— Как изменить результаты «Локомотива»?

— Если мы будем показывать ту игру, которую мы можем показывать, то будет и результат.

«Локомотив» назначил Михаила Галактионова на должность главного тренера 13 ноября. До этого специалист работал в «Нижнем Новгороде».

Галактионов работает с молодежной сборной России с декабря 2018 года.

Молодежная сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
Михаил Галактионов
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Торпедо
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 - : -
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Сочи – ЦСКА
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Спартак

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Дмитрий Баринов

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Локомотив

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Олег Дмитриев

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