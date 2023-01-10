Карпукас — о Пиняеве в «Локомотиве»: «Запомнил его, потому что он младше всех»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас высказался о новичках клуба Сергее Пиняеве и Максиме Глушенкове.

— Как тебе новички?

— С Серегой и с Максом давно знаком, в академии «Локомотива» их застал. Поздоровались, но поговорить, пока не успели.

— Есть в «Локомотиве» традиция, что кто-то должен проставиться?

— При мне такого не было, посмотрим, что сейчас будет.

— Вы говорили, что застали Сергея в «Локомотиве», но он же был совсем маленьким.

— Значит, я настолько давно был в «Локомотиве». Запомнил его, потому что он младше всех. У нас в школу зачисляют в 11 лет. Он несколько раз ходил со мной в класс, чуть ли не за одной партой сидели.

— Он максимально серьезный человек?

— Да, и по игре и по человеческим качествам.