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Карпукас — о Пиняеве в «Локомотиве»: «Запомнил его, потому что он младше всех»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас высказался о новичках клуба Сергее Пиняеве и Максиме Глушенкове.

— Как тебе новички?

— С Серегой и с Максом давно знаком, в академии «Локомотива» их застал. Поздоровались, но поговорить, пока не успели.

— Есть в «Локомотиве» традиция, что кто-то должен проставиться?

— При мне такого не было, посмотрим, что сейчас будет.

— Вы говорили, что застали Сергея в «Локомотиве», но он же был совсем маленьким.

— Значит, я настолько давно был в «Локомотиве». Запомнил его, потому что он младше всех. У нас в школу зачисляют в 11 лет. Он несколько раз ходил со мной в класс, чуть ли не за одной партой сидели.

— Он максимально серьезный человек?

— Да, и по игре и по человеческим качествам.

Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
Максим Глушенков
0
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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Спартак

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