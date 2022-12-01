Карпукас о завышенных зарплатах футболистов: «Это тяжелый труд. Я с 10 лет вижусь с родителями по два раза в год»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас поделился мнением о том, что многие считают зарплаты футболистов завышенными .

— Бытует мнение, что футболисты зарабатывают больше, чем заслуживают. Но так устроен футбольный бизнес, его так раскрутили. Какое у тебя мнение?

— На твой аргумент, что так устроен футбольный бизнес, можно все равно сказать, что зарплаты завышены. Но, находясь в футболе, могу сказать, что все зарплаты здесь адекватные. Это тяжелый труд. Я с 10 лет вижусь с родителями по два раза в год — это как максимум, — цитирует игрока «РБ Спорт».

— В чем еще футбол убивает людей?

— Сколько футболистов пробиваются и нормально зарабатывают? Некоторые даже до низших лиг не доходят. Таких мало! Футболисты — не многогранные люди, они не могут заниматься этим, этим и этим. Если ты хочешь стать футболистом, футбол становится смыслом жизни, кардинально меняется распорядок дня. А если у тебя не получается заиграть в футболе — что делать дальше?

20-летний Карпукас в этом сезоне провел за «Локомотив» 20 матчей и забил 1 гол.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место, набрав 13 очков.