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Карпукас о завышенных зарплатах футболистов: «Это тяжелый труд. Я с 10 лет вижусь с родителями по два раза в год»

Карпукас поделился мнением о том, что многие считают зарплаты футболистов завышенными
Руслан Минаев
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас поделился мнением о том, что многие считают зарплаты футболистов завышенными .

— Бытует мнение, что футболисты зарабатывают больше, чем заслуживают. Но так устроен футбольный бизнес, его так раскрутили. Какое у тебя мнение?

— На твой аргумент, что так устроен футбольный бизнес, можно все равно сказать, что зарплаты завышены. Но, находясь в футболе, могу сказать, что все зарплаты здесь адекватные. Это тяжелый труд. Я с 10 лет вижусь с родителями по два раза в год — это как максимум, — цитирует игрока «РБ Спорт».

— В чем еще футбол убивает людей?

— Сколько футболистов пробиваются и нормально зарабатывают? Некоторые даже до низших лиг не доходят. Таких мало! Футболисты — не многогранные люди, они не могут заниматься этим, этим и этим. Если ты хочешь стать футболистом, футбол становится смыслом жизни, кардинально меняется распорядок дня. А если у тебя не получается заиграть в футболе — что делать дальше?

20-летний Карпукас в этом сезоне провел за «Локомотив» 20 матчей и забил 1 гол.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место, набрав 13 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-karpukas-vse-zarplaty-v-futbole-adekvatny-e/
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
4
1
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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