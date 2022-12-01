Panini выпустила новую коллекцию с футболистами РПЛ, несмотря на санкции

Итальянская компания Panini выпустила новую коллекцию наклеек, которые посвящены сезону 2022/23 в РПЛ, несмотря на санкции от ФИФА и УЕФА на российские клубы и сборные, сообщает ТАСС.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Ранее ФИФА стала инициатором запрета на продажу в России альбомов и наклеек, посвященных чемпионату мира 2022 года в Катаре.

В конце ноября в России вышли в продажу альбомы Panini посвященные РПЛ и карточки с изображением футболистов чемпионата России.