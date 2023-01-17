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Ежов об уходе Пиняева и Глушенкова: «Ничего страшного, будем нарабатывать что-то новое»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался об уходе из команды лидеров самарского клуба.

Нынешней зимой клуб покинули Сергей Пиняев и Максим Глушенкова, перешедшие в «Локомотив».

— Чего ждать от «Крыльев» во второй части сезона?

— Прежде всего, нужно ждать хорошей красивой и результативной игры в исполнении нашей команды. Чтобы болельщикам нравилось. Футбол — это игра для зрителей. Сами же для себя желаем набирать как можно больше очков. Считаю, что в первой части сезона мы их немного не добрали. Так что надо подниматься вверх по турнирной таблице, — сказал Ежов в интервью «Известиям».

— Как будете это делать без Пиняева и Глушенкова?

— Всегда кто-то уходит, кто-то приходит. Наша задача — играть. На сборах будем нарабатывать что-то новое, интересное, без этих ребят уже. Ничего страшного.

— Попрощались как-то особенно с ними, проводили?

— Попрощались, пожелали удачи. Это для них новый вызов. Мы рады за них.

Источник: Известия
Денис Глушаков
Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
Роман Ежов
0
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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