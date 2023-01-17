Ежов об уходе Пиняева и Глушенкова: «Ничего страшного, будем нарабатывать что-то новое»

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался об уходе из команды лидеров самарского клуба.

Нынешней зимой клуб покинули Сергей Пиняев и Максим Глушенкова, перешедшие в «Локомотив».

— Чего ждать от «Крыльев» во второй части сезона?

— Прежде всего, нужно ждать хорошей красивой и результативной игры в исполнении нашей команды. Чтобы болельщикам нравилось. Футбол — это игра для зрителей. Сами же для себя желаем набирать как можно больше очков. Считаю, что в первой части сезона мы их немного не добрали. Так что надо подниматься вверх по турнирной таблице, — сказал Ежов в интервью «Известиям».

— Как будете это делать без Пиняева и Глушенкова?

— Всегда кто-то уходит, кто-то приходит. Наша задача — играть. На сборах будем нарабатывать что-то новое, интересное, без этих ребят уже. Ничего страшного.

— Попрощались как-то особенно с ними, проводили?

— Попрощались, пожелали удачи. Это для них новый вызов. Мы рады за них.