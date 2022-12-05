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Полузащитник «Крыльев Советов» Коваленко: «Не планирую менять гражданство. Россия — окончательное решение»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной России Александр Коваленко заявил, что не планирует менять гражданство и выступать за Армению. 19-летний хавбек имеет армянские корни.

«С Федерацией футбола Армении на данный момент не общаюсь. Выбор в пользу сборной России — это окончательное решение. Возможность сменить спортивное гражданство и играть за Армению не рассматриваю, потому что решение выступать за сборную России было взвешенным», — приводит слова Коваленко «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что сборная Армении заинтересована в приглашении российского полузащитника в национальный состав. Игрок также подтвердил эту информацию.

В текущем сезоне Коваленко провел 20 игр за «Крылья Советов», забил два гола и отдал три результативные передачи. Также был вызван в сборную России на товарищеский матч против Киргизии (2:1), где дебютировал в основном составе национальной команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kovalenko-ne-rassmatrivayu-vozmozhnost-smenit-grazhdanstvo-vy-bor-sbornoj-rossii-okonchatel-noe-reshenie/
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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16
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