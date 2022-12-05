Сорокин считает, что Бердыев способен вывести «Сочи» из кризиса: «Уже весной он сможет показать результат»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин в разговоре с «СЭ» высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Бердыев — высококвалифицированный специалист, который много лет работал в России. Он достоин тренировать хорошую команду. Надеюсь, у него все получится. Я желаю ему успехов! Думаю, он способен вывести «Сочи» из кризиса. Там много знакомых ему футболистов. Сейчас будет достаточно большой промежуток времени. Когда весной начнется чемпионат, он уже сможет показать первые хорошие результаты», — сказал Сорокин «СЭ».

После 17 туров РПЛ «Сочи» занимает 9 место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Последним местом работы 70-летнего специалиста был иранский клуб «Трактор». Бердыев дважды становился чемпионом России с «Рубином», а также привел «Ростов» к серебряным медалям, но он не работал в РПЛ с 2019 года.

«Сочи» с 25 очками после 17 туров занимает девятое место в турнирной таблице.