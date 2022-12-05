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«Сочи» не планирует возвращать из аренды полузащитника «Крыльев Советов» Коваленко

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «Сочи» не планирует возвращать из аренды полузащитника «Крыльев Советов» и сборной России Александра Коваленко, сообщает Metaratings.ru.

Действующее соглашение футболиста с «Сочи» рассчитано до лета 2026 года. Летом 2022 года Коваленко перешел в «Крылья Советов» на правах аренды.

В текущем сезоне 19-летний хавбек провел 20 игр за «Крылья Советов», забил два гола и отдал три результативные передачи. 15 сентября был вызван в сборную России на товарищеский матч против Киргизии (2:1), где дебютировал в основном составе национальной команды.

Источник: https://metaratings.ru/news/sochi-ne-planiruet-vozvrashchat-iz-arendy-poluzashchitnika-krylev-sovetov-kovalenko-1431739/
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