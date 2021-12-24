Полузащитник «Крыльев» Пруцев близок к переходу в «Спартак»

Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев близок к переходу в «Спартак», информирует «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к игроку.

Клубы согласовывают детали трансфера. Летом 2020 года Пруцев перешел из «Крыльев Советов» в «Сочи» за 900 тысяч евро.

В составе «Сочи» он провел 20 матчей в РПЛ, но оказался не нужен тренерскому штабу. «Крылья» выкупили Пруцева обратно.

В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провел 19 матчей, но не отметился результативными действиями.