Полузащитник «Крыльев» Пруцев близок к переходу в «Спартак»
13:03
Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев близок к переходу в «Спартак», информирует «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к игроку.
Клубы согласовывают детали трансфера. Летом 2020 года Пруцев перешел из «Крыльев Советов» в «Сочи» за 900 тысяч евро.
В составе «Сочи» он провел 20 матчей в РПЛ, но оказался не нужен тренерскому штабу. «Крылья» выкупили Пруцева обратно.
В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провел 19 матчей, но не отметился результативными действиями.
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