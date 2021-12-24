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Полузащитник «Крыльев» Пруцев близок к переходу в «Спартак»

13:03
Данил Пруцев и Алексис Бека Бека. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Данил Пруцев и Алексис Бека Бека. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев близок к переходу в «Спартак», информирует «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к игроку.

Клубы согласовывают детали трансфера. Летом 2020 года Пруцев перешел из «Крыльев Советов» в «Сочи» за 900 тысяч евро.

В составе «Сочи» он провел 20 матчей в РПЛ, но оказался не нужен тренерскому штабу. «Крылья» выкупили Пруцева обратно.

В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провел 19 матчей, но не отметился результативными действиями.

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Роман Шишов все материалы автора

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