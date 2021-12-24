Первый тренер Ботхейма: «Краснодар» опередил итальянские и бельгийские клубы"

Микал Асеруд, близко знакомый с новым нападающим «Краснодара» Эриком Ботхеймом уже много лет, в интервью «РБ Спорт» рассказал о переходе футболиста и возможных проблемах с адаптацией.

— Когда вы впервые узнали об интересе «Краснодара»?

— Я слышал, что где-то месяц назад интерес к нему проявляли клубы из Италии и Бельгии. Но в какой-то момент он позвонил и сказал: «Что-то происходит», — после чего стало известно про «Краснодар». Для меня это стало сюрпризом. Они появились на горизонте довольно неожиданно, опередив итальянцев и бельгийцев.

— Еще говорили о предложении от голландского клуба на два миллиона.

— Да, но это, как я понимаю, было летом. И, кстати, по типажу Эрик отлично подошел бы для этой лиги. Потом мы с ним говорили, я спросил, что он знает о «Краснодаре». Он рассказал, что это команда, которая любит владеть мячом и доминировать, что это их философия и что его это безумно радует. Возможно, они оптимально подходят друг другу.

— Могут ли у него возникнуть проблемы с адаптацией? Какой у него склад характера?

— Очень веселый паренек, у немного ребяческое поведение. Любит посмеяться с одноклубниками, общается с болельщиками, с удовольствием дает интервью. Но при этом отмечу важный момент: он радуется успехам других. Даже когда у него не клеится, он способен принять, что у других дела идут хорошо. Абсолютный профессионал — его не увидеть в баре, ни на каких-то вечеринках. Любит плотно и вкусно пообедать или поужинать, надеюсь, в Краснодаре есть хорошие рестораны. Но ни о какой ночной жизни не может быть и речи, тихий и спокойный человек. Единственный раз он выбирался в город, играя в «Буде», когда команда выиграла чемпионат. Определенные сложности могут возникнуть из-за незнания языка. В изучении испанского он не сильно преуспел, возможно, с русским получится лучше. Эрик говорил, что в команде есть швед (Виктор Классон), надеюсь, он поможет ему освоиться.