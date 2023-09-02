Сперцян: «Перед пенальти Бабич стоял и бил по точке. Была огромная яма»

Сперцян поделился эмоциями после победы над «Спартаком» в матче РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился эмоциями после победы над «Спартаком» (2:0) в матче 7-го тура РПЛ.

— Показалось, что достаточно легко обыграли «Спартака». Как это выглядело на поле?

— Не сказать, что легко. «Спартак» ничего не мог сделать? Почему не мог? У «Спартака» были моменты.

— Перед пробитием пенальти ты жестикулировал. Что там было?

— Защитник «Спартака» (Бабич, — Прим. «СЭ») стоял и бил по точке. Я это увидел и сказал судье. Он ответил, что он не видел. Хотя там точки не было, была огромная яма. Если бы я так бил, то шел бы отскок от поля. Главное, что забили и выиграли.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда в текущем сезоне одержала 5 побед и 2 раза сыграла вничью. У «Спартака» четыре матча в РПЛ без побед. Красно-белые занимают 8-е место в чемпионате России (10 баллов).