Гладилин: «Отсутствие поставленной игры — главная проблема «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что красно-белые уступили «Краснодару» в матче 7-го тура РПЛ из-за отсутствия поставленной игры.

«Боевая игра, победила команда, которая лучше играла. Счет мог быть крупным, «Спартак» мог вполне еще три мяча в первом тайме пропустить. «Спартак» проиграл команде с поставленной игрой. Команде, которая в данный момент сильнее. У «Спартака», к сожалению, игра не поставлена, тренеру не удалось это сделать. Набор хороших игроков еще не означает, что у команды есть поставленная игра. Отсутствие поставленной игры — главная проблема «Спартака». Не может из-за этого команда добиваться результата с такими клубами, как «Краснодар», например», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые занимают 8-е место (10 очков). В 8-м туре чемпионата России «быки» сыграют на выезде с «Ахматом», а «Спартак» встретится с «Сочи».