Ахметов о будущем Сторожука: «Мы выигрываем и проигрываем вместе»

Ахметов рассказал о реакции игроков «Краснодара» на информацию об уходе Сторожука

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал о реакции игроков клуба на информацию об уходе главного тренера Александра Сторожука.

«Мы не читаем прессу, стараемся не обращать внимания на то, что пишут в интернете. Ничего не слышал об этом. Мы выигрываем вместе, мы проигрываем вместе. Мы сами оказались в этой ситуации. Каждый должен работать, чтобы поскорее исправить положение дел в таблице РПЛ», — цитирует Ахметова «РБ Спорт».

По данным источника, решение об уходе Сторожука принято, но сейчас клуб продолжает поиски нового тренера после отказа Марцела Лички из «Оренбурга» возглавить команду.