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Сегодня, 14:14

Ахметов о будущем Сторожука: «Мы выигрываем и проигрываем вместе»

Ахметов рассказал о реакции игроков «Краснодара» на информацию об уходе Сторожука
Руслан Минаев
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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал о реакции игроков клуба на информацию об уходе главного тренера Александра Сторожука.

«Мы не читаем прессу, стараемся не обращать внимания на то, что пишут в интернете. Ничего не слышал об этом. Мы выигрываем вместе, мы проигрываем вместе. Мы сами оказались в этой ситуации. Каждый должен работать, чтобы поскорее исправить положение дел в таблице РПЛ», — цитирует Ахметова «РБ Спорт».

По данным источника, решение об уходе Сторожука принято, но сейчас клуб продолжает поиски нового тренера после отказа Марцела Лички из «Оренбурга» возглавить команду.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-zat-ahmetov-proigry-vaem-i-vy-igry-vaem-vmeste-s-trenerom-nichego-ne-sly-shal-ob-uhode-storozhuka/
Ильзат Ахметов
ФК Краснодар
Александр Сторожук
0
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Футболисты «Локомотива» ушли в отпуск до 9 января
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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Илья Кутепов

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Торпедо М

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