Колыванов считает, что Йоканович работает в «Динамо» не хуже, чем Абаскаль в «Спартаке»

Экс-нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением об игре бело-голубых в первой половине сезона-2022/23 РПЛ.

По словам бывшего форварда, главный тренер клуба Славиша Йоканович работает не хуже наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

— Как оцените работу Йокановича?

— Нормально работает. Так же, как и Абаскаль в «Спартаке».

— Нужны ли «Динамо» новые футболисты?

— Хорошие игроки всегда нужны. Любой тренер хочет усиление.

— На что будет претендовать команда?

— За тройку точно будут бороться и поборются в Кубке за выход в финал, — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Динамо» идет на 4-м месте в турнирной таблице с 29 очками.