Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:13

Колыванов считает, что Йоканович работает в «Динамо» не хуже, чем Абаскаль в «Спартаке»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением об игре бело-голубых в первой половине сезона-2022/23 РПЛ.

По словам бывшего форварда, главный тренер клуба Славиша Йоканович работает не хуже наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

— Как оцените работу Йокановича?

— Нормально работает. Так же, как и Абаскаль в «Спартаке».

— Нужны ли «Динамо» новые футболисты?

— Хорошие игроки всегда нужны. Любой тренер хочет усиление.

— На что будет претендовать команда?

— За тройку точно будут бороться и поборются в Кубке за выход в финал, — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Динамо» идет на 4-м месте в турнирной таблице с 29 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-koly-vanov-jokanovich-rabotaet-tak-zhe-kak-i-abaskal-v-spartake/
Игорь Колыванов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Гильермо Абаскаль
Славиша Йоканович
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сергей Харитонов: «На Петра Яна хотели подать в суд. Я остановил ситуацию»
«По очкам мы в ММА победили»: что говорили в «Зените» и «Спартаке» после драки
NYT: ВСУ понесли большие потери под Артемовском, насчитано порядка 240 раненых в сутки
Водителям назвали способы избежать обледенения автомобиля
В Елабуге началось серийное производство внедорожников Aurus Komendant
Как бороться с онкологией
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Драка «Зенита» и «Спартака» — не самая дикая. Вспоминаем культовые битвы в России
Терюшков — о назначении Ульянова в «Локомотив»: «Все мы помним, что произошло в «Химках». Время все покажет»
Билялетдинов — об успехах «Спартака»: «Появился тренер, который нашел общий язык с ребятами»
«Локомотив» объявил о назначении Ульянова на пост спортивного директора клуба
Изидор считает, что результаты работы Галактионова будут видны во второй половине сезона
Тикнизян: «Приход Галактионова в «Локомотив» — глоток свежего воздуха»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольга Смородская назвала слабым назначение Ульянова на пост спортивного директора «Локомотива»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости