Вратарь «Химок» Лантратов прокомментировал ничью с «Уфой»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов в интервью «СЭ» прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Почему не дожали? Пропустили с пенальти на 95-й минуте. Все ждали от нас победы? Спасибо большое. Но, если вспомнить, что в начале игры мы получили красную карточку, а в итоге сыграл 1:1, то, наверное, это не самых плохой результат. Естественно, обидно пропускать пенальти в дополнительное время. Все злые, все расстроились. Пропустили пенальти в концовке... Лучше бы мы пропустили с игры, чем так. Это очень обидно. Все из-за этого переживают. Был ли пенальти? Если поставили, значит был», — сказал Лантратов «СЭ».

«Химки» набрали 29 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Уфа» остается в зоне вылета — 15-е место и 23 очка.