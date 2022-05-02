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Вратарь «Химок» Лантратов прокомментировал ничью с «Уфой»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Илья Лантратов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов в интервью «СЭ» прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Почему не дожали? Пропустили с пенальти на 95-й минуте. Все ждали от нас победы? Спасибо большое. Но, если вспомнить, что в начале игры мы получили красную карточку, а в итоге сыграл 1:1, то, наверное, это не самых плохой результат. Естественно, обидно пропускать пенальти в дополнительное время. Все злые, все расстроились. Пропустили пенальти в концовке... Лучше бы мы пропустили с игры, чем так. Это очень обидно. Все из-за этого переживают. Был ли пенальти? Если поставили, значит был», — сказал Лантратов «СЭ».

«Химки» набрали 29 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Уфа» остается в зоне вылета — 15-е место и 23 очка.

Илья Лантратов
РПЛ
ФК Уфа
ФК Химки
0
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
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1.05 16:30
Химки – Уфа
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1.05 19:00
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2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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