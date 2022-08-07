Кухарчук: «Торпедо» после пенальти активизировалось, но мы смогли их дожать"

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:1).

«Закономерная победа, владели преимуществом в первом тайме. «Торпедо» после пенальти активизировалось, но мы смогли их дожать. Долгов? Он нападающий, мы всегда ждем голов от него. Он реализовал свои моменты. Оправдал ожидания.

«Торпедо» — хорошая, боевая команда. Смогли сохранить костяк, много опытных футболистов. Начало чемпионата не задалось, но и у нас такое бывало. Им остается только работать, футбол все расставит на свои места.

«Химки» в четверке? Мы не смотрим в таблицу. Мы стараемся набирать очки. Хорошо, что это удается. Мы посмотрим в таблицу позже», — передает слова Кухарчука корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.