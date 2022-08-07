Мирзов объяснил, за счет чего «Химки» победили «Торпедо»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался о победе над «Торпедо» в матче четвертого тура РПЛ (3:1).

— Что сказал Юран в перерыве? Мы сами понимали, что нас не устраивает результат. Можно сказать, что играли мы дома. Нужно было выходить и выигрывать. Это он и говорил. Все все понимали. Нужен был результат.

Что помогло перевернуть игру? Взаимодействие. Все пацаны бились и понимали, что надо выигрывать. Максимум каждый себя отдал. «Торпедо» хорошо играло, на победу. У них были моменты, так как они атаковали в большом количестве. Игра получилась интересной. «Торпедо» — аутсайдер? Если говорить по сегодняшней игре, то нет. Моментов у них было очень много. Даже в игре с «Зенитом» у наших ворот не было столько моментов.

Приятно смотреть сейчас в турнирную таблицу. Но прошло всего четыре тура. Когда пойдет 10 туров, тогда можно будет смотреть и анализировать. Сейчас нужно выходить и играть, брать максимум очков, — сказал Мирзов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Химки» набрали 7 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице.