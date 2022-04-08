Глушаков: «Хотел бы, чтобы Кокорин перешел в «Химки». Он хороший игрок»

Глушаков рассказал о разговоре с Кокориным по поводу перехода в «Химки»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о разговоре с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным по поводу возможного перехода в подмосковный клуб.

«Мы с Александром общались по поводу перехода, но что-то не сложилось, — приводит слова Глушакова «Чемпионат». — А по поводу финансовой составляющей не мне решать. Это вопрос к Габулову или президенту клуба. Конечно, хотел бы, чтобы Кокорин перешел в «Химки». Он хороший игрок, помог бы нам».