Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:46

Глушаков: «Хотел бы, чтобы Кокорин перешел в «Химки». Он хороший игрок»

Глушаков рассказал о разговоре с Кокориным по поводу перехода в «Химки»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о разговоре с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным по поводу возможного перехода в подмосковный клуб.

«Мы с Александром общались по поводу перехода, но что-то не сложилось, — приводит слова Глушакова «Чемпионат». — А по поводу финансовой составляющей не мне решать. Это вопрос к Габулову или президенту клуба. Конечно, хотел бы, чтобы Кокорин перешел в «Химки». Он хороший игрок, помог бы нам».

31-летний россиянин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» 27 января 2021 года за 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.championat.com/football/article-4659011-intervyu-s-denisom-glushakovym-yuran-cska-kokorin-shatov-legionery-sbornaya-rossii-chm-2022-spartak-fanaty.html
Александр Кокорин
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Фиорентина
ФК Химки
серия А
1
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Выглядело глуповато». Как Карлсен выиграл самый сумасшедший турнир претендентов
ММА, который мы заслужили. Дана Борисова победила блогершу Диденко в бою с выдранными волосами и дряблым животиком
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи
Каррера: «Спартак» занимал бы в серии А 12-13-е место»
Защитник «Зенита» Караваев перенесет операцию на бедре
В «Химках» рассчитывают забрать очки у ЦСКА: «Юран поставит правильную игру на этого соперника»
РПЛ не согласна с РФС. «Краснодару» засчитают поражение 0:3?
Шаронов: «Я не делю РПЛ и ФНЛ. Готов работать»
Турбина сделали талисманом «Краснодара», Безбородову спустя восемь месяцев дали матч «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев о словах Карреры: «Спартак» в Италии смело бы играл в серии Б»

«Фламенго» при определенных условиях автоматически выкупит Айртона у «Спартака» за 9 миллионов евро
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости