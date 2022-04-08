«Фламенго» при определенных условиях автоматически выкупит Айртона у «Спартака» за 9 миллионов евро

Защитник «Фламенго» Айртон, арендованный у «Спартака», может продолжить выступать за бразильский клуб на полноценной основе, сообщает Globo.

По сведениям источника, в соглашении с 24-летним бразильцем есть пункт: в случае если игрок примет участие в 65 процентах матчах «Фламенго» до декабря, клуб будет обязан его купить за 9 млн евро (46,5 млн реалов).

Айртон перешел в «Спартак» в конце 2018 года из состава принципиального соперника «Фламенго» — «Флуминенсе». С тех он провел за красно-белых 108 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал 11 голевых передач.

Бразильский защитник в январе подписал новый контракт со «Спартаком» сроком до лета 2026 года.