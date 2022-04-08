Губерниев о словах Карреры: «Спартак» в Италии смело бы играл в серии Б»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» слова бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреры о том, что красно-белые занимали бы 12-13-е место в итальянской серии А.

«Это из серии «ткнуть пальцем в небо». Если бы проводился чемпионат Луны, то тогда бы «Спартак» точно занимал первое место, а в чемпионате Марса боролся бы максимум за тройку. Мое мнение: «Спартак» бы в Италии смело играл в серии Б и претендовал бы на выход в серию А. Это мое твердое убеждение футбольного обозревателя. Победа над «Наполи»? В Орехово-Зуево команда «Знамя Труда» тоже была в финале Кубка СССР В 60-х», — сказал Губерниев «СЭ».

На данный момент «Спартак» занимает 10-ю строчку в Тинькофф РПЛ, имея в своем активе 27 очков.