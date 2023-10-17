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Сегодня, 12:40

Полузащитник Харин рассказал, что поменялось в «Ахмате» с приходом Ромащенко

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин в комментарии «СЭ» оценил результаты команды после назначения Мирослава Ромащенко главным тренером.

«При Ромащенко появилась система, каждый знает, что ему нужно делать. В последних матчах у нас произошел спад, не могу конкретно сказать, с чем это может быть связано. Думаю, в каких-то матчах нам просто не повезло, но везение нужно заслужить. Поэтому мы продолжаем усердно трудиться. Надеюсь, что результат не заставит себя ждать. Первая часть чемпионата у нас не задалась, в дальнейшем мы будем стараться исправить эту ситуацию», — сказал Харин «СЭ».

«Ахмат» после 11 туров чемпионата России-2023/24 занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Мирослав Ромащенко возглавил грозненцев 18 августа 2023 года.

В сезоне-2023/24 Харин провел 11 матчей за «Ахмат» во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи.

Евгений Харин
РПЛ
ФК Ахмат
Мирослав Ромащенко
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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