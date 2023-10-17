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Сегодня, 12:30

Кержаков рассказал, почему закончил карьеру игрока: «Если бы Луческу не убрали, и я бы еще остался»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Александр Кержаков.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» вспомнил, как закончил карьеру игрока.

— Еще один урок — уметь уходить вовремя.

— Безусловно. Как говорила Фаина Раневская, лучше на час раньше, чем на секунду позже. У меня тоже был такой опыт — с «Зенитом», когда завершал карьеру. Все говорили, что мог бы еще поиграть, но у меня было желание закончить карьеру в родном клубе. А если бы я не сделал это тогда, то потом такой возможности у меня, скорее всего, не было бы.

— Как у вас с Дзюбой складывались отношения в «Зените»?

— Нормально. Я понимал свою роль в «Зените» того периода, с Мирчей разговаривал о ней. Луческу тоже, кстати, замечательный человек, о котором у меня остались очень добрые воспоминания. Он мне обозначил то, что от меня хотел, и я с этим согласился. Были ребята, которые на тот момент играли сильнее меня.

— Чего же он хотел?

— Чтобы я своим примером показывал, каким должно быть отношение к делу. В итоге я, наверное, провел больше всех тренировок за сезон.

— Нет ощущения, что Луческу убрали из «Зенита» слишком рано, не дотерпели?

— Думаю, что если бы его не убрали, то и я бы еще остался. Но досады нет, это футбол.

— Сразу увидели, что Роберто Манчини вы не нужны?

— Конечно. Никто в клубе мне не говорил, что я нужен. Контракт закончился, и я решил завершить карьеру.

— У вас с Манчини даже ни одного разговора не было?

— Нет. Я и ни в одной тренировке не участвовал. Не звали.

Александр Кержаков и&nbsp;Лучано Спаллетти. «В «Зените» считал Спаллетти двуличным. Став тренером, полностью пересмотрел свои взгляды». Интервью Кержакова

Александр Кержаков
ФК Зенит
ФК Спартак (Суботица)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Милан Гайич

Милан Гайич

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 9 1 1
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