Полузащитник «Факела» Шепилов перенес операцию на колене
Полузащитник «Факела» Денис Шепилов был прооперирован в Москве, сообщает пресс-служба воронежского клуба.
У 21-летнего футболиста тендопериостеопатия надколенника. Срок восстановления полузащитника составит около 12 недель.
В минувшем сезоне воспитанник «Факела» провел 24 матча в ФНЛ и не отметился результативными действиями. Также Шепилов забил один гол в 4 матчах Кубка России.
Источник: https://t.me/pfcfakel
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