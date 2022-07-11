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Полузащитник «Факела» Шепилов перенес операцию на колене

Алексей Еремин
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Полузащитник «Факела» Денис Шепилов был прооперирован в Москве, сообщает пресс-служба воронежского клуба.

У 21-летнего футболиста тендопериостеопатия надколенника. Срок восстановления полузащитника составит около 12 недель.

В минувшем сезоне воспитанник «Факела» провел 24 матча в ФНЛ и не отметился результативными действиями. Также Шепилов забил один гол в 4 матчах Кубка России.

Источник: https://t.me/pfcfakel
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
2
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