Полузащитник «Факела» Шепилов перенес операцию на колене

Полузащитник «Факела» Денис Шепилов был прооперирован в Москве, сообщает пресс-служба воронежского клуба.

У 21-летнего футболиста тендопериостеопатия надколенника. Срок восстановления полузащитника составит около 12 недель.

В минувшем сезоне воспитанник «Факела» провел 24 матча в ФНЛ и не отметился результативными действиями. Также Шепилов забил один гол в 4 матчах Кубка России.