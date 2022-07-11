Борис Игнатьев пожелал «Торпедо» вернуться к результатам советского периода
Бывший главный тренер сборной России и московского «Торпедо» Борис Игнатьев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от выступления черно-белых в новом сезоне РПЛ.
«Хотелось бы чтобы «Торпедо» избежало всего, с чем ранее сталкивались команды, выходящие из ФНЛ. Я бы очень хотел, чтобы «Торпедо» уже в этом сезоне осталось в высшем эшелоне нашего футбола и продолжило возвращение к игре и результатам, к которым в свое время приучила нас эта знаменитая команда. Справится ли команда без легионеров? Сегодня у многих будут проблемы с иностранцами. Важно, чтобы наши футболисты соответствовали поставленным задачам. Хороших легионеров пригласить крайне сложно, а в средних не вижу смысла. Проще отдать эти места российским футболистам», — сказал Игнатьев корреспонденту «СЭ» Полине Николаевой.
Первый матч «Торпедо» в новом сезоне РПЛ сыграет против «Сочи» 17 июля на «Арене Химки». В последний раз автозаводцы играли в высшем дивизионе российского футбола в сезоне-2014/15 (РФПЛ), заняв 15-е место и покинув элиту.
«Торпедо» является трехкратным чемпионом и шестикратным обладателем Кубка СССР. В российской истории черно-белые завоевали лишь один трофей — Кубок России в 1993 году.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -