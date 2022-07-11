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Сегодня, 16:37

Борис Игнатьев пожелал «Торпедо» вернуться к результатам советского периода

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Бывший главный тренер сборной России и московского «Торпедо» Борис Игнатьев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от выступления черно-белых в новом сезоне РПЛ.

«Хотелось бы чтобы «Торпедо» избежало всего, с чем ранее сталкивались команды, выходящие из ФНЛ. Я бы очень хотел, чтобы «Торпедо» уже в этом сезоне осталось в высшем эшелоне нашего футбола и продолжило возвращение к игре и результатам, к которым в свое время приучила нас эта знаменитая команда. Справится ли команда без легионеров? Сегодня у многих будут проблемы с иностранцами. Важно, чтобы наши футболисты соответствовали поставленным задачам. Хороших легионеров пригласить крайне сложно, а в средних не вижу смысла. Проще отдать эти места российским футболистам», — сказал Игнатьев корреспонденту «СЭ» Полине Николаевой.

Первый матч «Торпедо» в новом сезоне РПЛ сыграет против «Сочи» 17 июля на «Арене Химки». В последний раз автозаводцы играли в высшем дивизионе российского футбола в сезоне-2014/15 (РФПЛ), заняв 15-е место и покинув элиту.

«Торпедо» является трехкратным чемпионом и шестикратным обладателем Кубка СССР. В российской истории черно-белые завоевали лишь один трофей — Кубок России в 1993 году.

РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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