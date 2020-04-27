Полузащитник «Энергетика-БГУ» Носко не считает переход в чемпионат России большим скачком

Полузащитник минского «Энергетика-БГУ» Алексей Носко прокомментировал информацию «Прессбола» об интересе московского «Динамо». По данным «СЭ», эта информация не соответствует действительности. При этом белорусское издание указывало и об интересе других клубов Тинькофф чемпионата России.

— Если честно, я и сам не знаю, что это — «утка» или нет, — цитирует Носко Football.by. — Со мной на связь никто из московского «Динамо» не выходил. Обращались ли в клуб, не знаю. Об этом может знать руководство, а мое дело — в футбол играть. Вдохновляет ли пример Илья Шкурина, который перешел в ЦСКА? Конечно, вдохновляет! Не только меня, но и других пацанов в «Энергетике», особенно кому сейчас 18-19 лет. Для них это отличный стимул отдаваться работе. Я не думаю, что переход в чемпионат России, это очень большой скачок. Да, уровень там повыше, чем у нас, но в то же время ребята из Беларуси туда переходят и играют.

23-летний Алексей Носко в текущем сезоне провел шесть матчей за команду и забил один мяч.