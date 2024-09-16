Полузащитник «Динамо» Гомес допустил, что сделает татуировку в случае завоевания трофея с клубом

Полузащитник «Динамо» Артур Гомес в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможной татуировке, связанной с московским клубом.

«У меня есть несколько татуировок на руке. Каждая из них что-то означает. Если мы добьемся титулов с «Динамо», то, конечно, я задумаю о том, чтобы набить татуировку, связанную с клубом. Может быть, эмблему бело-голубых», — сказал Гомес «СЭ».

Гомес перешел в «Динамо» в летнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллионов евро. Контракт 26-летнего бразильца с «Динамо» рассчитан до лета 2029 года.