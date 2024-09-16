Глебов не захотел комментировать судейство в матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов не стал комментировать судейство в матче 8-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

— «Ростов» заслужил поражение? Может, нет, может, да. О чем говорил с арбитром в перерыве? Пусть это останется между нами. Удивило ли меня судейство? Следующий вопрос. Не боюсь последствий. Просто что тут обсуждать? Уже игру отыграли, о чем говорить? Не вернешь время или эпизоды, не отмотаешь, — сказал Глебов «РБ Спорт».

После поражения от «Краснодара» подопечные Валерия Карпина с 11 очками идут на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче «Ростов» 22 сентября примет махачкалинское «Динамо».