Полузащитник «Динамо» Гагнидзе заболел ангиной

Как стало известно «СЭ», у полузащитника московского «Динамо» Луки Гагнидзе диагностирована ангина.

21-летний футболист последний раз выходил на поле 5 ноября в матче FONBET Кубка России против «Локомотива» (1:2).

Защитник московской команды Дмитрий Скопинцев, у которого было выявлено повреждение ягодичной мышцы левого бедра, и форвард Эль-Мехди Маухуб должны быть готовы к декабрьским матчам.