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Сегодня, 18:45

Агент Лельчук назвал Смолова самым симпатичным футболистом

Камила Абдурахманова
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Футбольный агент Полина Лельчук рассказала, что считает Федора Смолова симпатичным.

— Три самых сексуальных футболиста-россиянина, на ваш взгляд? Смягчим, три самых симпатичных?
— Это не мое мнение, а большинства, Федя Смолов, он раньше любил на какую-нибудь передачу сходить. Наверное, симпатичный, не знаю.

— Ну как не знаете? Смотрите на фото и понимаете.
— Отвращения у меня нет, ха. Поэтому, наверное, симпатичный. Кто еще? Надо сообразить. Из иностранцев, которые внешне мне когда-либо нравились, — Зидан. Но он уже не футболист, у него тренерская карьера.

— Смолов, Зидан. Кто третий?
— Пускай будет Зобнин.

Форвард вернулся в «Краснодар» этим летом. 34-летний футболист провел 19 матчей за «быков» во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 3 результативные передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Зинедин Зидан
Роман Зобнин
Федор Смолов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Маркус Вендел

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Бителло

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 6
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