Агент Лельчук назвал Смолова самым симпатичным футболистом

Футбольный агент Полина Лельчук рассказала, что считает Федора Смолова симпатичным.

— Три самых сексуальных футболиста-россиянина, на ваш взгляд? Смягчим, три самых симпатичных?

— Это не мое мнение, а большинства, Федя Смолов, он раньше любил на какую-нибудь передачу сходить. Наверное, симпатичный, не знаю.

— Ну как не знаете? Смотрите на фото и понимаете.

— Отвращения у меня нет, ха. Поэтому, наверное, симпатичный. Кто еще? Надо сообразить. Из иностранцев, которые внешне мне когда-либо нравились, — Зидан. Но он уже не футболист, у него тренерская карьера.

— Смолов, Зидан. Кто третий?

— Пускай будет Зобнин.

Форвард вернулся в «Краснодар» этим летом. 34-летний футболист провел 19 матчей за «быков» во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 3 результативные передачи.