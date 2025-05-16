Лесовой: «Динамо» возьмет реванш у «Краснодара» после того, как в прошлом году они отняли чемпионство»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой, выступающий на правах аренды за кипрский «АЕЛ», поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Кто станет чемпионом? Мне кажется, «Зенит». Делаю ставку на них. Есть ощущение, что «Краснодар» допустит еще одну осечку, потеряет очки. У них и календарь потяжелее будет», — приводит «РБ Спорт» слова Лесового.

Также футболист убежден, что бело-голубые одержат победу над «Краснодаром» в последнем туре чемпионата России.

«Уверен, что все ребята настроятся взять реванш и насолить «Краснодару» после того, как в прошлом году они отняли чемпионство, из-под носа увели. Сто процентов у «Динамо» будет сверхмотивация, буду поддерживать ребят», — добавил он.

После 28 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 61 очком. «Зенит» идет на второй позиции, уступая «быкам» только один балл. В заключительных матчах сезона южане сыграют с «Оренбургом» и «Динамо», а сине-бело-голубые встретятся с «Ростовом» и «Ахматом».