Альба — о «Ростове»: «Карпин строил корабль, а я просто рулю вперед»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал работу в команде после ухода Валерия Карпина.

— Конечно, мы идем той дорогой, которую он сделал. Он строил корабль, а я просто рулю вперед. Мы ничего не поменяли. Прессинг, игра на другой половине поля. Мы всегда хотим идти той дорогой, которую Карпин нам показал, — приводит слова Альбы «РБ Спорт».

43-летний испанец возглавил ростовчан после ухода Карпина в феврале. Ранее он входил в тренерский штаб клуба. Под руководством Альбы «Ростов» провел 14 матчей, одержал пять побед, трижды сыграл вничью и уступил в шести встречах.

15 мая «Ростов» победил «Спартак» (2:1) в финале пути регионов FONBET Кубка России и вышел в суперфинал турнира.