Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов — о матче с «Крыльями»: «В себе мы уверены на сто процентов»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о слухах вокруг матча 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:2).

Ранее сообщалось, что сразу нескольких футболистов «Крыльев Советов» планируют отправить на детектор лжи после матча с «Пари НН».

«С нашей стороны, мы уверены, что никакого договорного характера встречи быть не могло. Что касается последних новостей, то это внутренне дело самарского клуба. Не имеем права это комментировать. Это их политика и их решение. Не имеем права говорить, мы за или против этого. В себе мы уверены на сто процентов», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Крылья Советов» после 28-го тура занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.