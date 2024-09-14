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Сегодня, 11:30

Полузащитник ЦСКА Зделар рассказал о своей любви к русской бане и рыбалке

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в интервью «СЭ» рассказал о своей любви к русской бане и рыбалке.

— Ты рассказывал, что тебе понравилась русская баня. Как часто ее посещаешь?

— Мне очень нравится, посещаю ее каждые два дня. Собираюсь у себя в Сербии на участке построить баню, но пока не получилось. Это отличный способ восстановления мышц после тренировок. Не замерял температуру, но бывает очень жарко. Каждый игрок ЦСКА любит русскую баню.

— В России есть не только любители бани, но и любители рыбалки. Как ты к ней относишься?

— Мне очень нравится рыбалка. Любил, когда был ребенком, да и сейчас, когда приезжаю в Сербию, то с папой хожу каждые два-три дня на нее. Наверное, когда закончу профессиональную карьеру, то рыбалка будет отличным занятием и отдыхом.

— Может быть, с одноклубниками выбирался?

— В России на рыбалку не ходил, но если будет возможность пойти, например, с Акинфеевым или Жемалетдиновым, любителями рыбалки, то с удовольствие приму приглашение.

Зделар выступает за ЦСКА с лета 2022 года. 29-летний полузащитник в этом сезоне провел 9 матчей и не отличился результативными действиями.

Саша Зделар. «Было бы честью стать капитаном ЦСКА после Акинфеева». Интервью Саши Зделара — о сборной, Николиче и Джоковиче
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