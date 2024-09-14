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Сегодня, 11:43

Стендап-комик Абрамов: «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне. Иначе зачем я ношу крестик?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Стендап-комик и болельщик «Спартака» Иван Абрамов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, когда красно-белые станут чемпионами России.

«Смотрю каждый матч «Спартака», если в это время нет концерта. С 1996 года радуюсь поражениям «Зенита» и «Динамо». Если говорить о «Спартаке», то хотелось бы немного стабильности, но это придет. Когда «Спартак» станет чемпионом? В этом сезоне. Иначе зачем я ношу крестик? В этом сезоне должны стать», — сказал Абрамов «СЭ».

После 7 туров красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками, потерпев лишь одно поражение.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 0 : 2
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 - : -
15.09 16:30
Акрон – Химки
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Алексей Батраков

Локомотив

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Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
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