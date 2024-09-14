Гришин считает, что в матче ЦСКА и «Зенита» нет очевидного фаворита

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ, в котором армейцы встретятся с «Зенитом».

«Игра будет интересной, однозначно. Фаворита нет — 50 на 50 тут. Потому что это две команды, которые в этом году будут бороться за награды. Понятно, какой будет игра: обе команды начнут острожно, потому что первый гол вскроет игру.

Мне кажется, что ЦСКА будет играть больше от обороны на быстрых атаках, а «Зенит» — в свой позиционный футбол. Поэтому мы увидим футбол разных школ: одни будут играть от бороны, другие — в атаку«, — сказал Гришин «СЭ».

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится в субботу, 14 сентября, на «ВЭБ Арене». Начало встречи в 16:30 по московскому времени