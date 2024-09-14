«СЭ» поговорил с полузащитником ЦСКА Сашей Зделаром.

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в интервью «СЭ» поделился мнением о старте сезона ЦСКА в РПЛ, изменениях при Марко Николиче, о чемпионских амбициях клуба и о величии теннисиста Новака Джоковича.

«Один удар Тикнизяна по воротам привел к голу. Как это объяснить?»

— Как оценишь старт сезона в РПЛ?

— Мы играли хорошо. Очень жаль, что пропустили голы от «Краснодара» и «Локомотива» на последних минутах. Особенно в московском дерби. Мое мнение: на поле тогда была одна команда, мы потеряли три очка. У «Локомотива» был всего лишь один удар, который закончился голом. В Краснодаре было тяжеловато, шансы были пятьдесят на пятьдесят.

— Как тебе работа под руководством Марко Николича?

— Очень нравится работать под руководством Марко. Считаю, что команда будет только прогрессировать по ходу этого сезона.

— Но некоторые не видят различия между ЦСКА Федотова и Николича. Схема и проблемы одни и те же. В чем же все-таки разница?

— Когда приезжает новый тренер, то изменения всегда происходят, это неизбежно. В России короткое межсезонье, поэтому времени было не так много. Разница есть, если мы говорим о построении в атаке и в обороне. Добавились новые задания, например, стандарты. Мы уже забили несколько важных мячей после розыгрышей угловых.

— А как решать проблему с пропущенными мячами на последних минутах?

— Пропуская мяч на последних секундах, думаешь — почему так? Но надо показать характер, двигаться дальше и переламывать эту тенденцию. Вспомним последний матч против «Локомотива». Один удар Тикнизяна по воротам привел к голу. Как это объяснить? Надо учиться на ошибках, не допускать опасных моментов у своих ворот. В прошлом сезоне мы упустили очень много очков из-за пропущенных мячей в концовках. Может быть, мы могли бы претендовать на чемпионство с Федотовым, если бы не эта проблема.

Саша Зделар. Фото Global Look Press

«Два месяца назад было предложение от клуба с Ближнего Востока»

— Перед этим сезоном сменился тренер. Как ты попрощался с Федотовым?

— Поблагодарил его за проведенные два года в ЦСКА. Именно при нем я переехал в Россию, завоевал Кубок страны, занял второе место в РПЛ и вышел на новый уровень. Меня даже снова вызвали в сборную Сербии. Это был прекрасный отрезок, за что я очень благодарен Владимиру Валентиновичу. Между нами были отличные отношения.

— Насчет сборной. Три из пяти матчей за сборную Сербии ты провел против России. Совпадение?

— Не знаю, с чем это связано. Наверное, Сербии нужно провести следующий товарищеский матч с Россией, чтобы меня снова вызвали, и я вышел в футболке национальной команды.

— Грустно, что не попал на Евро-2024?

— Я очень хотел поехать на крупный турнир, ждал вызова в национальную сборную. Провел весь сезон без травм до самого конца, поэтому был в хорошей форме. Но тренер принял другое решение, опубликовав итоговый список футболистов, которые поехали в Германию.

— Летом была информация, что ты мог покинуть ЦСКА.

— Два месяца назад, действительно, было предложение от клуба с Ближнего Востока. Но сейчас это не важно. Я — игрок ЦСКА.

— Почему эта сделка не состоялась?

— Руководство ЦСКА рассчитывает на меня. Впереди еще десять месяцев контракта, хочу помочь родной команде. Посмотрим, что будет дальше, как сложится ситуация с продлением контракта.

— За счет чего ЦСКА стал для тебя родным клубом?

— Чувствую себя, как дома, как в «Партизане». Я могу разговаривать на русском языке достаточно хорошо. И, конечно, все благодаря сотрудникам клуба, которые всегда готовы помочь, сделать все для меня, семьи и каждого игрока, чтобы не было никаких проблем.

— Веришь, что этот сезон для ЦСКА станет успешнее предыдущего?

— Конечно, так считает каждый игрок. Нужно работать и тренироваться больше, чтобы забраться как можно выше в турнирной таблице и не повторить результаты прошлого года.

— В нашей лиге «Зенит» стоит особняком. С ним можно бороться?

— Мы в прошлом сезоне показали, что играть против «Зенита» можно, мы его обыгрывали в РПЛ в Санкт-Петербурге. С питерцами тяжело играть, у них хорошие футболисты, но побеждать все же можно, мы это уже демонстрировали.

— Это в личных встречах, а на дистанции конкурировать с «Зенитом» реально?

— Очень сложно, питерцы шесть лет подряд становились чемпионами. Доказывают, что с ними трудно конкурировать на дистанции. Но нам нужно верить в себя, бороться до конца и идти от игры к игре.

— Какие ожидания от предстоящего матча с «Зенитом»?

— Соперник показывает отличный футбол, Глушенков — невероятную результативность. Но мы играем дома, а на своем стадионе ЦСКА очень силен. Нужно отдать всего себя на поле. Если требуется доиграть матч в шапочке, как Роша во время встречи против «Химок», то я готов.

— Учитывая силу «Зенита», становятся ли встречи против него принципиальнее, чем, например, со «Спартаком»?

— Для меня, как серба, самый принципиальный матч — против «Спартака». Это главное противостояние в России. У нас в Сербии есть одно вечное дерби «Партизан» — «Црвена Звезда». Конечно, у ЦСКА также дерби против «Динамо», «Локомотива», но «Спартак» — самый принципиальный соперник и по накалу, и по эмоциям.

Саша Зделар (слева) против полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Когда Россию вернут в еврокубки, то клубы там смогут достойно выступать»

— Ты два года в ЦСКА. Можешь себя назвать лидером?

— Во всех своих командах я отдавал все, что мог. В ЦСКА есть единственный капитан — это Игорь Акинфеев. Он для нас лидер, пример для всех и легенда всего российского футбола. Наверное, могу назвать себя лидером на поле, так как могу подсказывать партнерам, общаться на русском, английском и испанском, что помогает. Могу показать пример всем остальным, подсказать молодым ребятам в каких-то эпизодах.

— Заявлял даже, что мечтаешь стать капитаном.

— После Игоря Акинфеева будет очень сложно найти капитана такого масштаба. Для него это 22-й сезон в карьере. В «Партизане» я стал капитаном сразу же после Саши Илича — легенды клуба. После него выводить команду на поле очень сложно. Конечно, для меня будет честью, если дадут капитанскую повязку в ЦСКА.

— В ноябре 2022 года ты сказал: «Чемпионат России настолько конкурентный, что иногда отсутствие еврокубков не ощущается». Как ты оценишь уровень РПЛ спустя два года?

— Уровень РПЛ не упал. Качественные легионеры приезжают сюда, здесь играют хорошие футболисты. Думаю, когда Россию вернут в еврокубки, то клубы там смогут достойно выступать и добиваться результата. Это относится к каждой большой команде из РПЛ.

— Сербские игроки, приезжающие в РПЛ, говорят, что российский чемпионат выше сербского, даже в период изоляции. С чем это связано?

— В Сербии меньше больших, хороших команд. У нас их 3-4, а в России 7-8. У нас есть сильные игроки в национальной сборной — Влахович, Милинкович-Савич, Дмитрович, Павлович, но такие футболисты в очень молодом возрасте покидают Сербию, в 20-22 года и прогрессируют в топ-чемпионатах.

— Валерий Карпин говорил, что и российским игрокам нужно уезжать в Европу.

— Конечно, если российский футболист востребован в Европе, то он должен в молодом возрасте покидать РПЛ. Согласен с мнением Валерия Георгиевича. Яркий пример — Александр Головин. Лучший игрок России прямо сейчас, а уехал в «Монако» он в 22 года, где дальше прогрессировал и рос.

— Федор Чалов уехал в чемпионат Грецию, где ты играл. Что-то рассказал ему о стране, лиге?

— Мы с ним общались на этот счет. Он выбрал хорошую команду, это братский клуб ЦСКА и «Партизана», поэтому выбор правильный.

— Какой уровень греческого чемпионата?

— Приблизительно такой же, как в РПЛ. Главная разница — это борьба за еврокубки, которая там ожесточенная. Для Феди переезд в Грецию — отличный опыт себя попробовать в Европе.

Новак Джокович после победы на Олимпиаде-2024. Фото Global Look Press

«Джокович — номер один, самый популярный спортсмен в мире»

— Ты несколько раз высказывался про Новака Джоковича. Он кумир всей Сербии?

— Он — номер один, самый популярный спортсмен. Никто в мире не может достичь в теннисе таких же результатов, как он. С точки зрения спорта он для меня — кумир и пример в том, как правильно тренироваться, держать себя в форме и достигать высот.

— И недавно взял золото Олимпийских игр в Париже.

— Да, он показал, что в 37 лет чувствует себя, как 20-летний парень. Надеюсь, что будет держать такой уровень еще несколько лет.

— С точки зрения спорта Джокович — твой кумир?

— Я в теннис не играю, и в принципе в основном слежу только за Джоковичем. Знаком с одним из тренеров Новака, очень сильно уважаю всю его команду.

— Может быть, знаешь российских теннисистов?

— Знаю про Рублева и Медведева. А один раз даже встретил Карена Хачанова в Сербии. Мы с ним познакомились, пообщались. В Москве мы даже рядом живем, он мой сосед.

— Какие эмоции от победы Джоковича на Олимпиаде?

— Он всем еще раз доказал, что он лучший. Кто-то в него не верил, а он взял это золото. Новак выиграл вообще все. Не знаю, что ему нужно сделать, чтобы еще повысить планку. В Сербии все площади были забиты после его победы на Олимпийских играх. Люди обожают его.

— В тот момент Джокович был самым популярным человеком в Сербии.

— Однозначно. Мое мнение, что он за последние пятнадцать лет самый популярный человек в Сербии, даже выше президента. Таких спортсменов, как Джокович, очень мало, не у каждой страны есть такой.

— А кто для тебя кумир в футболе?

— Стивен Джеррард. Когда я был молодым, то очень любил за ним наблюдать. Помню финал Лиги чемпионов-2005 года в Стамбуле, смотрел его с отцом и дедушкой, который, к сожалению, умер в 2019 году. «Милан» вел 3:0, но «Ливерпуль» все перевернул за шесть минут, а потом победил в серии пенальти. После этого мне понравился еще и английский футбол. Конечно, после «Партизана».

— Ты смотрел футбол с отцом и дедушкой. Кто из них привел тебя на футбол?

— Там, где я родился и вырос, а это был пригород Белграда, всегда играли в футбол. У детей не было гаджетов, поэтому они всегда гуляли на улице и играли во что-то. Нет народа для футбола, значит, можем поиграть в баскетбол три на три. А в футбол меня привел одноклассник — пригласил на тренировку в футбольную секцию.

— За кого болел твой дедушка?

— У него не было любимого клуба. Когда я был молодым, он меня поддевал, говорил, что победит наш ближайший соперник. А в 2019 году перед вечным дерби с «Црвеной Звездой» он умер, это было очень тяжело в эмоциональном плане. Поэтому после победы в дерби я расплакался, эмоции были запредельные. Тогда я играл за своего дедушку.

— Как прошло твое детство? Не было никаких трудностей после распада Югославии?

— У меня было прекрасное девство без телефона. Когда ты молодой, тебе не нужен экран, можно спокойно жить и расти без него. Что касается спокойствия после распада Югославии, то никаких проблем у меня не было, все было отлично. Наверное, у родителей возникали трудности с работой, тем более, в семье был не только я, но и старшая сестра.

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар (в центре) в матче против «Зенита». Фото Александр Федоров, «СЭ»

«На данный момент у меня две работы — футболист и отец»

— Как изменилась твоя жизнь после рождения ребенка?

— Изменилось все. Жизнь с ребенком и без него — это совершенно разные вещи. После тренировки я быстрее хочу попасть домой и поиграть с сыном. Раньше такого не было, больше думал о себе. Приоритеты сейчас поменялись.

— Федор Смолов рассказывал, что иногда спит в отдельной комнате, чтобы восстановиться. У тебя также?

— Есть отдельная комната, где спит маленький сын с женой, а есть комната, где сплю иногда только я один. У нас есть такой договор с женой на этот счет. Понимаю, что на данный момент у меня две работы — футболист и отец, чувствую на себе ответственность.

— После рождения ребенка ты стал чаще гулять по Москве?

— Мне очень нравится этот город. Я посетил много мест, мне нравится Речной вокзал — сидеть на набережной и наблюдать за Москвой-рекой. Нравится бывать в Лужниках со своей семьей, со своим маленьким ребенком. Еще гуляю по центру города, но иногда возникают большие пробки, которые я не люблю.

— Что тебе больше всего понравилось в Москве?

— Здесь везде чисто, это поражает.

— Ты рассказывал, что тебе понравилась русская баня. Как часто ее посещаешь?

— Мне очень нравится, посещаю ее каждые два дня. Собираюсь у себя в Сербии на участке построить баню, но пока не получилось. Это отличный способ восстановления мышц после тренировок. Не замерял температуру, но бывает очень жарко. Каждый игрок ЦСКА любит русскую баню.

— В России есть не только любители бани, но и любители рыбалки. Как ты к ней относишься?

— Мне очень нравится рыбалка. Любил, когда был ребенком, да и сейчас, когда приезжаю в Сербию, то с папой хожу каждые два-три дня на нее. Наверное, когда закончу профессиональную карьеру, то рыбалка будет отличным занятием и отдыхом.

— Может быть, с одноклубниками выбирался?

— В России на рыбалку не ходил, но если будет возможность пойти, например, с Акинфеевым или Жемалетдиновым, любителями рыбалки, то с удовольствие приму приглашение.