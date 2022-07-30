Зделар: «Я сделаю все, чтобы помочь ЦСКА завоевать трофеи»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал о своих сильных сторонах.

В четверг, 28 июля, как и сообщал «СЭ», московский клуб подписал соглашение с 27-летним сербом на три года с возможностью продления.

«Да, действительно, физика и выносливость — одни из моих самых сильных качеств, — приводит слова Зделара официальный сайт ЦСКА. — За последние годы я провел много игр. И я хочу начать играть за ЦСКА как можно скорее, чтобы помочь команде на поле».

Также полузащитник ответил на вопрос о том, какие цели ставит перед собой в России.

«Моя цель — вернуть клуб туда, где он и должен быть. Я все сделаю, чтобы помочь ЦСКА, и, надеюсь, команда поможет мне, и вместе мы сможем завоевать трофеи, о которых мне рассказывал Зоран Тошич», — сказал он.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 50 матчах за «Партизан» во всех турнирах и отдал восемь результативных передач.

После двух туров Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцев набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице.

В воскресенье, 31 июля, красно-синие сыграют в гостях против «Нижнего Новгорода» в матче третьего тура РПЛ.