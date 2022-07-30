Зделар: «Я сделаю все, чтобы помочь ЦСКА завоевать трофеи»
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал о своих сильных сторонах.
В четверг, 28 июля, как и сообщал «СЭ», московский клуб подписал соглашение с 27-летним сербом на три года с возможностью продления.
«Да, действительно, физика и выносливость — одни из моих самых сильных качеств, — приводит слова Зделара официальный сайт ЦСКА. — За последние годы я провел много игр. И я хочу начать играть за ЦСКА как можно скорее, чтобы помочь команде на поле».
Также полузащитник ответил на вопрос о том, какие цели ставит перед собой в России.
«Моя цель — вернуть клуб туда, где он и должен быть. Я все сделаю, чтобы помочь ЦСКА, и, надеюсь, команда поможет мне, и вместе мы сможем завоевать трофеи, о которых мне рассказывал Зоран Тошич», — сказал он.
В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 50 матчах за «Партизан» во всех турнирах и отдал восемь результативных передач.
После двух туров Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцев набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице.
В воскресенье, 31 июля, красно-синие сыграют в гостях против «Нижнего Новгорода» в матче третьего тура РПЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
8
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1