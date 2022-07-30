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Новичок ЦСКА Мендес рассказал о своем стиле игры

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес рассказал о своем стиле игры.

В четверг, 28 июля, московский клуб объявил о подписании контракта с 22-летним чилийцем на три года с возможностью продления.

«Я считаю себя техничным игроком, — приводит слова Мендеса официальный сайт ЦСКА. — В последнее время играл больше на атаку: забивал мячи, отдавал результативные передачи. Надеюсь, скоро смогу помочь ЦСКА и продемонстрировать свои лучшие качества».

Также полузащитник рассказал, готов ли себя проявить в России также, как в Чили.

«Да, последние сезоны в Чили были для меня удачными, и то же самое я собираюсь показать здесь. Знаю, что в России сильная лига, но я работаю каждый день, потому что хочу расти как игрок», — сказал он.

В нынешнем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Унион Эспаньолу».

После двух туров Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцев набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице.

В воскресенье, 31 июля, красно-синие сыграют в гостях против «Нижнего Новгорода» в матче третьего тура РПЛ.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-mendes-ya-prishyel-v-pfk-cska-chtoby-stat-chempionom-kak-mark-gonsales/

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Зенит
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Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
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Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
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Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

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17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

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2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
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 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
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