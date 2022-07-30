Новичок ЦСКА Мендес рассказал о своем стиле игры

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес рассказал о своем стиле игры.

В четверг, 28 июля, московский клуб объявил о подписании контракта с 22-летним чилийцем на три года с возможностью продления.

«Я считаю себя техничным игроком, — приводит слова Мендеса официальный сайт ЦСКА. — В последнее время играл больше на атаку: забивал мячи, отдавал результативные передачи. Надеюсь, скоро смогу помочь ЦСКА и продемонстрировать свои лучшие качества».

Также полузащитник рассказал, готов ли себя проявить в России также, как в Чили.

«Да, последние сезоны в Чили были для меня удачными, и то же самое я собираюсь показать здесь. Знаю, что в России сильная лига, но я работаю каждый день, потому что хочу расти как игрок», — сказал он.

В нынешнем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Унион Эспаньолу».

После двух туров Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцев набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице.

В воскресенье, 31 июля, красно-синие сыграют в гостях против «Нижнего Новгорода» в матче третьего тура РПЛ.