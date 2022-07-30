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Сегодня, 09:00

Романцев объяснил, почему Дзюба не может найти новый клуб

Александр Львов
Обозреватель
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Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев высказал мнение, по какой причине экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба до сих пор не подписал контракт с новой командой.

— Как вы считаете, почему Дзюба не может найти себе клуб для продолжения карьеры?

— Думаю, он выжидаетмомент, когда на сто процентов будет уверен, что не ошибся в выборе. Хотя новая команда — это всегда лотерея. Особенно в таком возрасте. Но я уверен, такой шаг будет сделан. Артем — сильный игрок, которыймог бы помочь любой команде премьер-лиги. С Дзюбой непросто. Артем — личность, со своим мнением, взглядами, принципами. Но он — Игрок с большой буквы! И этим все сказано. Потому жду его возвращения.

Российский нападающий еще в мае объявил об уходе из «Зенита» на правах свободного агента, но до сих пор не определился с новым клубом. На данный момент Дзюба поддерживает форму с казанским «Рубином», который выступает в ФНЛ.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Мы считали поляков друзьями, а они оказались предателями, с гнильцой». Романцев — о «Спартаке», судейских скандалах и Дзюбе

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Артем Дзюба
Олег Романцев
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
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30.07 15:00
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Зенит – Локомотив
 - : -
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 - : -
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П
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 2 1 0
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