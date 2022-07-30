Романцев объяснил, почему Дзюба не может найти новый клуб

Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев высказал мнение, по какой причине экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба до сих пор не подписал контракт с новой командой.

— Как вы считаете, почему Дзюба не может найти себе клуб для продолжения карьеры?

— Думаю, он выжидаетмомент, когда на сто процентов будет уверен, что не ошибся в выборе. Хотя новая команда — это всегда лотерея. Особенно в таком возрасте. Но я уверен, такой шаг будет сделан. Артем — сильный игрок, которыймог бы помочь любой команде премьер-лиги. С Дзюбой непросто. Артем — личность, со своим мнением, взглядами, принципами. Но он — Игрок с большой буквы! И этим все сказано. Потому жду его возвращения.

Российский нападающий еще в мае объявил об уходе из «Зенита» на правах свободного агента, но до сих пор не определился с новым клубом. На данный момент Дзюба поддерживает форму с казанским «Рубином», который выступает в ФНЛ.