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Медина — о матче с «Локомотивом»: «Хотим победить и сделаем все ради наших красно-синих цветов»

Мария Гусева
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал о подготовке к матчу 15-го тура РПЛ против «Локомотива».

«В конце недели у нас будет важный матч. Дерби с «Локомотивом». Нам очень нужны эти три очка. Команда давно не побеждает, нам необходимо собраться и одержать победу в матче с «Локо». Это будет отправной точкой в нашей серии побед. Хотел бы обратиться к нашим болельщикам. Вы можете быть спокойны. Мы оставим на поле все силы, выложимся на максимум и обеспечим эту победу. Это важно как для вас, так и для нас. Мы очень хотим победить и сделаем все ради наших красно-синих цветов», — цитирует пресс-служба клуба Медину.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ (12 очков). Армейцы располагаются на 3-й строчке (26 очков).

Матч «Локомотив» — ЦСКА пройдет завтра, 29 октября, и начнется в 19:00 (мск).

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

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Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

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Артем Мещанинов

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