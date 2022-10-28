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Сегодня, 16:49

В «Аталанте» прокомментировали слухи об интересе к Захаряну

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико прокомментировал «СЭ» слухи об интересе клуба к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

Ранее появилась информация, что футболиста просматривали в двух итальянских клубах.

«Интересовались ли Захаряном? Мы ни летом, ни сейчас не рассматривали его кандидатуру», — сказал Тони Д'Амико корреспонденту «СЭ».

В сезоне-2022/23 Захарян забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 17 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Летом этого года 19-летний россиянин был близок к переходу в «Челси».

Портал Transfermarkt.com оценивает Захаряна в 15 миллионов евро.

Арсен Захарян
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РПЛ
ФК Аталанта
ФК Динамо (Москва)
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